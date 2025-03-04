В Иране представят в парламент проект по обучению этнических меньшинств на родном языке

БАКУ /Trend/ - Правительство Ирана представит в Меджлис исламского совета проект, касающийся преподавания родного языка и обучения на родном языке представителей этнических меньшинств, являющихся гражданами страны.

Об этом сказала сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мохаджерани, сообщает Trend.

По ее словам, родной язык этнических меньшинств, проживающих в Иране, является культурным наследием страны. Это также прямо указано в статье 15 Конституции Ирана. В стране насчитывается 400 языков и диалектов, и ожидается, что их число будет расти.

"В проекте представлена подробная информация касательно языков. Официальный язык в Иране - персидский. В то же время другие языки в стране считаются культурным наследием Ирана. Исходя из этого, проект должен заполнить пробел в этом вопросе таким образом, чтобы лица, владеющие двумя языками, не испытывали проблем в сфере образования, и сохранили культурное наследие", - сказала она.

Отметим, что на прошлой неделе парламент Ирана не принял план обучения языку и литературе этнических меньшинств в средних школах.