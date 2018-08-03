Места съемок популярных фильмов в Баку – раньше и сегодня (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - ASAN Xidmət представила в социальных сетях фотопроект «Места съемок популярных фильмов в Баку – раньше и сегодня», посвященный 120-летию азербайджанского кино, сообщили Trend Life в пресс-службе ASAN Xidmət.

Среди фильмов – «День прошел» (1971), «Допрос» (1979), «Бахтияр» (1955), «Не та, так эта» (1956), «Дервиш взрывает Париж» (1976), «Хлеб поровну» (1969), «Телефонистка» (1962), «Наш учитель Джабиш» (1969).

Напомним, что 2 августа отмечается День национального кино Азербайджана, который учрежден распоряжением Президента Азербайджана Гейдара Алиева от 18 декабря 2000 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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