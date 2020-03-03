Внучка Пьера Ришара направила видеообращение жителям Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Внучка всемирно известного французского актера Пьера Ришара - Ноэми (сценический псевдоним Мэй Дефайс) в видеообращении приглашает жителей Баку и его гостей на свой первый концерт в столице Азербайджане, который пройдет 5 апреля в 20.00 в Международном центре мугама, сообщает Trend Life.

Молодая талантливая исполнительница представит концертную программу, в которую войдут известные джазовые композиции. Певица с детства увлекается джазовой музыкой. Она исполняет джазовую музыку на трех языках: английском, французском и креольском. В 2016 году Дефайс выпустила свой первый альбом The Shelter, который принес ей большую популярность в разных странах. В 2019 году певица презентовала свой сингл Next Time. Дефайс входит в число самых талантливых джазовых исполнительниц XXI века.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

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(Автор: Вугар Иманов)