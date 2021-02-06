Жизнь Мастера. Таир Таиров – создатель декораций и костюмов для фильмов "Бабек", "Джавад хан"… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вышел в свет альбом "Жизнь Мастера. Таир Таиров", посвященный видному представителю азербайджанской школы изобразительного искусства, народному художнику Таиру Таирову (30.05.1948 - 12.09.2019, Баку), сообщает Trend Life. Автор текста к альбому – научный сотрудник института архитектуры и строительства НАНА, президент Ассоциации творческих женщин, доктор философии по искусствоведению Афаг Гусейнова.

Таир Таиров – выпускник художественного факультета Азербайджанского государственного института искусств, прославился как автор декораций и эскизов для героев театральных постановок, был художником-постановщиком в Государственном академическом национальном драматическом театре, Государственном театре юного зрителя, Государственном академическом русском драматическом театре, Государственном академическом театре оперы и балета. Создавал декорации и эскизы костюмов к таким постановкам, как "Травиата", "Севильский цирюльник", "Севиль", "Ромео и Джульетта", "Дон Кихот", "Аршин мал алан", "Лейли и Меджнун", "Низами", "Тысяча и одна ночь", "Севиль" и других, кинофильмам "Бабек", "Джавад хан", "Посол зари", "Не бойся, я с тобой! 1919" и т.д., государственных мероприятий, творческих и юбилейных вечеров деятелей культуры и искусства. В 2018 году был презентован альбом мастера кисти под названием "Хронология жизни и творчества".

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)