Народная артистка Айгюн Кязымова выступила с концертом, приуроченным ко Дню национального спасения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Главное Управление культуры города Баку организовало концертную программу с участием народной артистки Азербайджана Айгюн Кязымовой, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Концерт, приуроченный ко Дню национального спасения, прошел в Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева.

Вначале прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Ведущие программы Гумай Мухтарова и Аяз Мамедов поприветствовали личный состав Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева и поздравили всех с Днем национального спасения.

Был продемонстрирован видеоролик, посвященный Дню национального спасения. Официальная часть мероприятия завершилась вручением наград отличившимся военнослужащим.

В художественной части программы выступила народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова, которая исполнила военно - патриотические песни и композиции из своего репертуара.

Концерт завершился исполнением песни "Азербайджан" в сопровождении танцевального ансамбля "Сяма".

В заключение программы народной артистке Айгюн Кязымовой были вручены орден "За службу Родине" и награда от имени Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)