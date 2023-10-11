"Гармония воды и цвета" – проект для азербайджанских художников-акварелистов

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане объявлен прием работ на коллективную выставку "Su və rəng ahəngi-2023" (Гармония воды и цвета-2023), сообщает Trend Life.

Выставка пройдет при организации Азербайджанского представительства Международного общества акварелистов (IWS Globe) - IWS Azerbaijan, Центра искусств "Хатаи" и Государственной картинной галереи, при поддержке министерства культуры и Союза художников Азербайджана.

По условиям, в выставке могут принять участие азербайджанские художники старше 18 лет. Каждый художник может отправить для участия в выставке от одной до трех работ. Произведения должны быть выполнены акварельными красками, плакаты и коллажи не принимаются, тема и размер работ – свободные. Последняя дата приема заявок – 20 ноября.

Желающие принять участие в выставке могут отправить фотографии своих работ на адрес электронной почты [email protected]. Фотографии должны быть в высоком качестве (формат 2-5 МБ). Наряду с представленными фотографиями, авторы должны указать свое имя, фамилию, адрес электронной почты, а также название, размер и технику, в которой выполнена работа.

Список участников, выбранных жюри, будет объявлен 30 ноября.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az