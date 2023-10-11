"Тариэль - маленький Гарри Поттер" – картина Нигяр Нариманбековой будет представлена в престижном арт-проекте во Франции

БАКУ /Trend Life/ - Известный художник, обладатель награды TOILE D'OR (Золотое полотно) Нигяр Нариманбекова представит Азербайджан на Салоне французских художников в рамках престижнейшей ежегодной выставки современного искусства Art En Capital 2024 в Париже (Франция). Об этом Trend Life сообщила сама Нариманбекова.

"Был проведен отбор работ для Салона французских художников, и решением жюри моя картина "Тариэль - маленький Гарри Поттер" принята и будет экспонироваться, наряду с произведениями других известных талантливых художников. Счастлива, что в очередной раз буду представлять свое творчество на этом престижном профессиональном арт-проекте, объединяющем лучших художников со всего мира", - отметила художник.

Картина "Тариэль - маленький Гарри Поттер" написана с портрета 8-летнего внука Нигяр Нариманбековой.

Салон французских художников пройдет с 14 по 18 февраля 2024 года. По традиции вернисаж проходит в Гран-Пале (Большой дворец), но два последних года в связи с ремонтом Дворца мероприятие проводится в Гран-Пале-Эфемер недалеко от Эйфелевой башни в Париже (Франция).

Нигяр Нариманбекова – член Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации искусств (IAA). Участница и лауреат многих республиканских и международных выставок в России, Германии, Франции, Австрии и других странах. Ее картины хранятся в фонде министерства культуры и Национальном музее искусств Азербайджана, частных коллекциях.

Нигяр Нариманбекова живет и работает в Париже и Баку. Она является членом французской ассоциации "Стелла Арт Интернешнл". На выставке "Салон бизнес-арт-2015" в Центре Пьера Кардена в Париже она была удостоена Гран-при "За высокие достижения в современном изобразительном искусстве". На выставке "Салон бизнес-арт-2016" в Лувре серия ее картин "Игрушки любви" получила один из главных призов – "За создание волшебной феерической Вселенной". В апреле 2016 года Национальная федерация культуры Франции присудила Нариманбековой за ее диптих "Адажио" самый престижный приз - TOILE D'OR ("Золотое полотно-2016"). Имя Нигяр Нариманбековой включено в реестр лучших художников Франции.