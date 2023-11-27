В Баку состоялся концерт "Жемчужины Карабаха" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт под названием "Жемчужины Карабаха", сообщает Trend Life.

На вечере под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель и главный дирижер - заслуженный артист Азербайджана Фуад Ибрагимов).

Солисты концертной программы - Ильяс Мирзоев (фортепиано), Олгу Кызылай (скрипка (Турция)) и Нуран Бекир (балабан).

На концерте прозвучали произведения композитора Ильяса Мирзоева. Программа концерта получилась очень красивой и насыщенной. Оркестр и солисты точно уловили и отразили идеи, заложенные автором с своих произведениях.

Публика встречала каждое музыкальное сочинение бурными аплодисментами.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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