В Баку состоялся концерт "Жемчужины Карабаха" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт под названием "Жемчужины Карабаха", сообщает Trend Life.
На вечере под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель и главный дирижер - заслуженный артист Азербайджана Фуад Ибрагимов).
Солисты концертной программы - Ильяс Мирзоев (фортепиано), Олгу Кызылай (скрипка (Турция)) и Нуран Бекир (балабан).
На концерте прозвучали произведения композитора Ильяса Мирзоева. Программа концерта получилась очень красивой и насыщенной. Оркестр и солисты точно уловили и отразили идеи, заложенные автором с своих произведениях.
Публика встречала каждое музыкальное сочинение бурными аплодисментами.
Фото - Кямран Багиров.
Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az
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