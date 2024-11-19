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Издана книга "Из записной книжки Хайяма Хади оглы Мирзазаде" (ФОТО)

Культура Материалы 19 ноября 2024 19:34 (UTC +04:00)
Издана книга "Из записной книжки Хайяма Хади оглы Мирзазаде" (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Издана книга "Из записной книжки Хайяма Хади оглы Мирзазаде", в которую вошли воспоминания, стилистические и юмористические заметки, поучительные истории из жизни и творчества мастера музыки, видного представителя национальной композиторской школы, кавалера государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Хайяма Мирзазаде (1935-2018), сообщает Trend Life. Эти заметки он делал в своей записной книжке.

Составителем издания является сестра видного музыканта, профессор факультета востоковедения Бакинского государственного университета, доктор философии по филологии Чимназ Мирзазаде.

Хайям Мирзазаде - один из тех редких композиторов, что нашли свой симфонический язык и стиль, создав большое количество уникальных образцов камерной, драматической и киномузыки. Среди них - "Триптих", "Очерки-63", "Пианто", "Концерт для скрипки с оркестром"; музыка к фильмам "Семеро сыновей моих", "Наша улица", "Дачный сезон" и т.д. Среди киномузыки, созданной Хайямом Мирзазаде, есть композиции к фильмам "Дачный сезон" (1985) и "Дачный домик для одной семьи" (1978), действие которых происходит в абшеронских поселках.

В 60-е годы он начал свою преподавательскую деятельность в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) в качестве старшего ассистента Гара Гараева (1918–1982). Позднее, в 1969–1983 годах, он становится заведующим кафедрой композиции. Посвятил педагогической деятельности около 50 лет жизни, передавая накопленные знания и опыт своим ученикам, творчеством которых интересовался и по завершении их учебы. До последних дней своей жизни писал музыку и давал советы своим выпускникам. Его сочинения и сегодня исполняются в Австрии, Англии, Венгрии, Нидерландах, Германии, Италии, Франции и других странах, не теряя своей актуальности.

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Издана книга "Из записной книжки Хайяма Хади оглы Мирзазаде" (ФОТО)
Издана книга "Из записной книжки Хайяма Хади оглы Мирзазаде" (ФОТО)
Издана книга "Из записной книжки Хайяма Хади оглы Мирзазаде" (ФОТО)
Издана книга "Из записной книжки Хайяма Хади оглы Мирзазаде" (ФОТО)
Издана книга "Из записной книжки Хайяма Хади оглы Мирзазаде" (ФОТО)
Издана книга "Из записной книжки Хайяма Хади оглы Мирзазаде" (ФОТО)
Издана книга "Из записной книжки Хайяма Хади оглы Мирзазаде" (ФОТО)
Издана книга "Из записной книжки Хайяма Хади оглы Мирзазаде" (ФОТО)
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