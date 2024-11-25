"На дальних берегах", "Наша улица", "Ее большое сердце"… – на фильмах по сценариям Имрана Касумова выросло не одно поколение

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнилось 106 лет со дня рождения видного писателя, драматурга, сценариста, кавалера Государственных орденов и премий, народного писателя Имрана Касумова, сообщает Trend Life.

Имран Касумов родился 25 ноября 1918 года в Баку. Проявив в юные годы интерес к литературе, навсегда связал свою жизнь с прозой. Большое влияние на молодой талант оказывало окружение его семьи - его дядя вместе с великими личностями Узеиром Гаджибейли, Гусейнгулу Сарабским, Аббасом Мирзой Шарифзаде и другими участвовал в создании Азербайджанского национального музыкального театра. Дед, Гаджи Касумов, был одним из первых азербайджанских инженеров, получивших высшее образование в Санкт-Петербурге. Внук - Мурад Адыгезалзаде, народный артист Азербайджана, директор Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева .

Ещё в школе Имран Касумов стал посещать различные литературные кружки. В развитие своего литературного таланта он поступает на факультет филологии в Азербайджанский государственный университет, а после его окончания получает второе образование на Высших курсах сценаристов в Москве. По возвращении в Баку работал первым заместителем министра кинематографии Азербайджанской ССР, главным редактором журнала "Литературный Азербайджан", в 1975 -1981 годах - в должности первого секретаря правления Союза писателей Азербайджанской ССР.

Имран Касумов стал известен в литературном мире Баку после выхода своей книги "На дальних берегах". Затем последовали пьесы "Арзу" и "Новый горизонт". На фильмах по его сценариям "На дальних берегах", "Ритмы Абшерона", "Наша улица", "Ее большое сердце", "Человек бросает якорь" и других выросло не одно поколение.

Память о писателе фильмом "Его большое сердце" увековечил азербайджанский режиссер Зия Шихлинский, который в одном из интервью сказал: "Имран Касумов – это азербайджанский Эренбург. Потому что он коснулся, причем не слегка, а по большому счету, и драматургии, и беллетристики, и как драматург, то есть сценарист. И был прекрасным, одним из лучших, руководителем Союза писателей Азербайджана. Помимо того, что он был очень достойными творческим человеком, реализовавшим себя, прекрасным руководителем, он умел разговаривать с людьми, он умел их выслушивать, он как интеллигентный человек мог себя поставить в их положение. Поэтому по мере, а иногда без меры, своих возможностей он оказывал большую помощь, большое содействие и в бытовых делах, и в творческих делах, и так далее. Был большим патриотом".

Имран Касумов скончался 20 апреля 1981 года. Похоронен в Баку в Аллее почётного захоронения.

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