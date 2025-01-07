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Теймур Амрах и популярные исполнители выступят с концертом "Ностальгия" в Баку

Культура Материалы 7 января 2025 13:55 (UTC +04:00)
Теймур Амрах и популярные исполнители выступят с концертом "Ностальгия" в Баку

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 26 января в 20:00 состоится концерт "Ностальгия", сообщает Trend Life.

В концертной программе выступят заслуженный артист Теймур Амрах, популярные исполнители Илькин Довлатов, Лейла Рагимова, Кямиля Набиева, Рахида Бахышова, ансамбль и солисты Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова. Концерт будет представлен в рамках проекта "Из Гянджи в Баку".

Телефон для справок: +994 51 303 35 40.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/nostalgia-concert/139839

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