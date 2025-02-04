Как будет выглядеть азербайджанская Дюймовочка (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном национальном театре юного зрителя начались репетиции спектакля "Дюймовочка", который будет поставлен Айлой Османовой на основе одноименного произведения датского писателя Ханса Кристиана Андерсена, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Директор ТЮЗа Наида Исмаилзаде встретилась с режиссером-постановщиком, творческим коллективом спектакля и пожелала коллективу успехов.

Художники-постановщики - Шахин Гусейнли и Екатерина Харитонова, музыкальный составитель - Айгюль Гулиева, ассистент режиссера - Насиба Джаналиева, пластическое решение - Джейхун Дадашов. В спектакле принимают участие Айдан Гасанзаде, Фарида Гурбанова, Рамиль Мамедов, Хаяля Гасымова, Ильхан Садыгов, Кенуль Абилова, Эльгюн Яхъяев, Матлаб Абушов, Ирада Рашидова, Анар Сейфуллаев, Илаха Амирханова, Айбениз Гейдарова, Нурана Вагифгызы, Гюльбениз Латифова.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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