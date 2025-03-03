В Баку состоялся концерт детей с аутизмом "Музыка без преграды" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт "Музыка без преграды", посвящённый повышению осведомлённости о синдроме аутизма, сообщает Trend Life.

На открытии пианистка, студентка социологического факультета Университета Ататюрка Лала Джафарова выступила с докладом о значении музыкального образования в жизни детей с аутизмом, а также рассказала о том, как универсальный язык музыки объединяет всё общество. Затем Корал Эрдениз (фортепиано), Элиас Алекперов (фортепиано), Зарифа Джафарова (фортепиано), Джан Хилтон (фортепиано), Джалала Исмаилзаде (виолончель), Нилай Гулузаде (певица), Фархад Нурайлы (тар), Зия Хюммет (тар), Акбар Гусейнов (тар), Фархад Алиев (кяманча), Назенин Мамедли (кяманча), Шахана Ахмедсой (канон) и Ройя Намазова (канон) выступили перед зрителями, продемонстрировав свои таланты.

В программе прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов. Отметим, что проведение таких мероприятий крайне важно для того, чтобы не только показать таланты детей, но и обеспечить более индивидуальный и специфический подход к нуждам детей с аутизмом в обществе.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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