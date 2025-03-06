Кларнет, флейта и фортепиано - развитие современного искусства в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт в рамках проекта "Новые имена", сообщает Trend Life.

В сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под руководством дирижера Мустафы Мехмандарова выступили музыканты - Асим Рзазаде (кларнет), Рашад Абдуллаев (флейта) и Али Адыгезалов (фортепиано).

В программе прозвучали: концерт для кларнета с оркестром №1 f-moll (соч. 73) К.М.Вебера, концерт для флейты с оркестром D-dur (соч. 283) К.Рейнека, концерт для фортепиано с оркестром №1 Des-dur (соч. 1) С.Прокофьева.

"Новые имена" - это проект, который служит развитию современного исполнительского искусства в Азербайджане, формированию новых ярких талантов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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