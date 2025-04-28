Созвучие молодых талантов: вечер "Новых имён" в Азербайджанской филармонии (ФОТО)

БАКУ / Trend Life/ - Величественный зал Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева вновь наполнился музыкой, живописуя тончайшие оттенки вдохновения и мастерства. В рамках проекта "Новые имена", ставшего ярким маяком для молодых дарований страны, состоялся очередной концерт, сообщает Trend Life.

За дирижёрским пультом - народный артист Азербайджана, Маэстро Ялчин Адигезалов, чья энергия и тонкое чутьё будто сами по себе превращаются в музыкальную стихию. В сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли на сцену вышли три солиста, каждый из которых по-своему подарил залу искренние эмоции и незабываемые мгновения: Зарифа Алхасова (скрипка), Эмиль Ахмедзаде (фортепиано) и Эльчин Мамедов (фортепиано).

Программа вечера словно путешествие сквозь эпохи и стили: Э. Шоссон - Поэма для скрипки и симфонического оркестра, (соч.25),Ф. Лист - Концерт №2 для фортепиано с оркестром, A-dur, С. Рахманинов - Концерт №3 для фортепиано с оркестром, d-moll (соч.30).

Проект "Новые имена" уже давно завоевал репутацию кузницы талантов: он открывает публике новые лица, помогает молодым музыкантам заявить о себе на высокой профессиональной сцене. Это не просто концертная платформа - это настоящее движение, где рождаются будущие звёзды азербайджанского исполнительского искусства.

И в этот вечер каждый гость филармонии уносил с собой веру в силу молодости, искусства и бесконечной красоты музыки.

Фото – Кямран Багиров

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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