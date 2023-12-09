Amirchik впервые выступит в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 25 декабря в 20:00 выступит молодой артист Amirchik (Амирхан Батабаев), сообщает Trend Life.

Amirchik впервые выступит с концертом в Баку, артист представит программу, в которую войдут его хиты и новые песни, среди них "Эта любовь", "Не верю", "Снова, снова".

Amirchik - молодой артист из Кыргызстана. Обладатель мелодичного голоса стал популярен в TikTok благодаря акустическим каверам на популярные песни.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/amirchik/100248

Телефон для справок: (051) 303 35 40.

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