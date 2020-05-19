Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО)

Интервью 19 мая 2020 12:29 (UTC+04:00)
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Об этом талантливом азербайджанском музыканте, пианисте и композиторе, который на протяжении 18 лет живет и работает в Швеции, мало что известно. Только материалы с концертных выступлений и видеоинтервью Lider TV 20-летней давности. Поэтому, можно сказать, в первом текстовом интервью с соотечественником Эльдаром Рзакулизаде мы постарались подробно рассказать об этой личности. Представляем читателям Trend Life эксклюзивное интервью с музыкантом, в котором он рассказал о своей творческой жизни: о том, что возглавлял Государственный эстрадно-симфонический оркестр и на пике деятельности уехал в Швецию, живёт в городе с интересным названием Авеста и прочем.

Отметим, что в Швеции он известен как Eldar Levgran.

- Здравствуйте, Эльдар муаллим. Приветствуем Вас из Баку. Как Вы оказались в Швеции? Расскажите о вашей творческой деятельности.

- Большое спасибо. Благодарю за внимание к моей скромной личности. Я приветствую своих земляков, родственников и друзей в Азербайджане, очень скучаю по родине, где не был на протяжении 18 лет. Такова судьба!

Я родился 5 апреля 1966 года в Баку. Отец был инженером, мать – преподавательницей фортепиано в Музыкальном училище имени Асафа Зейналлы. После окончания Музыкальной школы имени Бюльбюля поступил на факультет фортепиано Азербайджанской государственной консерватории (во время учебы в вузе прошел двухлетнюю срочную службу). Я учился с такими замечательными музыкантами как Фуад Бикбаев, Самир Эйвазов, Руфат Бабаев и т.д. Моими преподавателями были такие мастера как Рауф Атакишиев и Зохраб Адыгезалзаде. Еще в школьные годы, в 6-7 классе, я почувствовал, что помимо классики мне хочется играть другую музыку, импровизировать, слушал рок и джаз. Нашим преподавателем по математике был Микаил Векилов, который впоследствии стал композитором и одним из создателей известной группы «Карван». Помню те времена, когда мы вместе слушали всемирно известных американских джазовых исполнителей Эла Джерро и Чика Кориа. Причем, это были советские годы, и слушать такую музыку не приветствовалось, поэтому он собрал вокруг себя узкий и доверенный круг юношей, и мы делали это тайно. Более того, моя мама училась в одном классе с Вагифом Мустафазаде, у которого мы с родителями бывали в гостях. Также родители познакомили меня с Муслимом Магомаевым, когда мы отдыхали на даче в Загульбе. Поэтому любовь к музыке была с раннего детства. Во время учебы в консерватории стал работать пианистом сборной Азербайджана по художественной гимнастике и побывал во многих городах СССР.

- Пианистом гимнастов?

- Да, в те годы не было музыкальной фонограммы, и все выступления проходили под живое музыкальное сопровождение пианистов. В этот момент мне позвонил мой друг Фуад Бикбаев и сказал, что проводится набор молодых музыкантов в ВИА «Гая». Дело в том, что после триумфального шествия в 1980-х годах состав ансамбля часто менялся, а в 1985 году при «Гая» создаётся джазовый оркестр, и он получает название Эстрадно-симфонического государственного ансамбля песни. В 1987 году я был принят в этот коллектив, в котором стали выступать Фуад Бикбаев, Руфат Бабаев, Аббас Ахмед и Севиль Гаджиева – молодежный коллектив ансамбля. Директором был Теймур Мирзоев, а Рауф Бабаев - руководителем хора «Гая». У ансамбля тогда кстати был и танцевальный коллектив, который выступал на подогреве, им я также аккомпанировал. Здесь я также познакомился с замечательными музыкантами и джазменами Тофиком Шабановым, Раином Султановым и другими. Я очень полюбил джаз. В Баку стали появляться различные клубы и рестораны, где игралась джазовая музыка, и я стал выступать в них. В составе «Гая» состоялась моя первая поездка во Францию, затем в Англию, я побывал с гастролями в городах СССР. Но моей мечтой всегда было работать с Рафиком Бабаевым, который тогда возглавлял Эстрадно-симфонический оркестр Азербайджанского радио и телевидения. Я очень любил творчество этого великого музыканта, восхищался его оркестром, игрой Сиявуша Керими и Джамиля Амирова. И моя мечта сбылась в 1992 году. Хотя время было очень тяжелое, но не могу передать словами, насколько я был счастливым человеком! Мы выступали с концертами, записывали музыку к фильмам и телефильмам. К большому сожалению, трагическая смерть Рафика Бабаева вследствие теракта в бакинском метро 19 марта 1994 года очень плохо на меня и многих других подействовала. Тогда коллектив возглавил Фаик Суджаддинов, с ним я тоже плодотворно работал. Но после того, как он уехал работать на Кипр, решением коллектива руководителем выбрали меня. Мне тогда было 32 года. Меня поддержали известная скрипачка Рена Талыбова и композитор Рамиз Миришли. На протяжении более четырех лет проработал руководителем Государственного эстрадно-симфонического оркестра, мы реализовали множество интересных проектов.

- И когда сбылась мечта и возглавили такой коллектив, неожиданно решили уехать в Швецию? Почему?

- Я, Салман Гамбаров, Раин Султанов помогали друг другу, и создали первый джаз-клуб в Баку, недалеко от Кукольного театра. Работал в джаз-клубе, на телевидении, все действительно складывалось невероятно отлично! Также делал аранжировки для различных оркестров, в числе которых духовые и струнные, работал с такими композиторами как Рамиз Миришли, Мобиль Бабаев, Эльдар Мансуров, Фаиг Суджаддинов, Севда Ибрагимова, Джаваншир Гулиев и другими исполнителями – Мубариз Тагиев, Азер Зейналов, Рашид Бейбутов, Арзу Рзаев, Флора Керимова, Ильхама Гулиева, Сабина Бабаева, Джаван Зейналлы, Аббас Ахмед, Самир Багиров, Севда Гаджиева, Наиля Бейдуллаева, Айгюн Кязымова, Фирангиз Рагимбекова и другие. Прошу прощения кого не вспомнил. В составе группы Рауфа Бабаева «Бяри бах» играл два года, а также выступал с такими потрясающими музыкантами как Рауф Султанов, Сергей Краснянский, Геннадий Гасиев, Давид Койфман и другие.

Но в 2002 году на международном джазовом фестивале в Баку я познакомился с замечательным японским басистом Ясухито Мори, который жил в Швеции. Он и пригласил меня попробовать развить творчество в Швеции. И так совпало, что в тот момент моя сестра и ее супруг поступили в Стокгольмский университет. Вообщем, я решил бросить новый вызов жизни и попробовать себя в Европе. В Швеции большое количество профессиональных музыкантов и работать с ними - большое удовольствие. Здесь четыре музыкальных университета и более 15 училищ, которые выпускают именно джазовых исполнителей и музыкантов - многие с мировым именем. Здесь с большим уважением относятся к творчеству Вагифа Мустафазаде. Я стал работать в известном джазовом оркестре Sala Storband, который действует в городе Сала, в 100 км от Стокгольма. С коллективом принимал участие на многих международных фестивалях. Выступал и с другими известными артистами. Через пять лет получил гражданство, с семьей поселился в городе Авеста.

- Расскажите о городе Авеста. Интересное название. Дело в том, что в древности азербайджанцы были огнепоклонниками, исповедовали зороастризм и учение Зардушта (Зороастр, Заратустра) "Авесту". И название нашей страны – Азербайджан – также состоит из слов: Азер – в переводе огонь, бай – уважаемый, джан – душа. Более того, известный путешественник и археолог Тур Хейердал в своих исследованиях показал факт переселения викингов из Азербайджана в Скандинавию. Может название города как-то связано с этим?

- Возможно. Не могу сказать об истории происхождения названия города Авеста, но приведу ряд интересных фактов. Город небольшой, с населением около 25 тысяч, расположен в 130 км к северо-западу от Стокгольма, в центральной части страны. По историческим данным, город был основан как небольшой хутор на берегу реки Далэльвен в 1303 году. В начале XVII века здесь были обнаружены медные шахты, в 1636 году построен медеплавильный завод, вскоре ставший крупнейшим в Европе. В 1644 году в Авесте был открыт монетный двор, на котором до 1831 года чеканились практически все медные монеты Швеции. Город знаменит Даларнской лошадью – самой большой статуей лошади в мире. Ее высота - 13 метров и вес - 67 тонн. В Швеции издавна называют даларнскими лошадками вырезанные из дерева и раскрашенные обычно красной краской статуэтки этого животного. Название их происходит от провинции Даларна, где в XVIII веке начали изготавливать такие фигурки. А еще здесь есть Церковь Авесты, строительство которой началось в середине XVII века. В этой церкви я также работаю органистом и пианистом, руководителем нескольких хоровых коллективов. В этом городе жил известный шведский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1931 года Эрик Аксель Карлфельдт. На протяжении около 20 лет он был постоянным секретарем Нобелевского комитета по литературе. Ему несколько раз предлагали Нобелевскую премию, однако он отказывался, ссылаясь на своё положение. Карлфельдт был первым, кто отказался от премии. Но он все равно был отмечен ею посмертно.

- Кстати, Швеция - единственная страна ЕС, отказавшаяся от карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. Как Вы это воспринимаете?

- Здесь считают, что чем больше людей переболеют, тем лучше выработается иммунитет. Потому что говорят о вспышке второй волны коронавируса осенью, которая будет очень серьёзной. К ней и готовятся таким образом. Кстати, в марте сильно болели с супругой, но не знаю – это был коронавирус или нет. Пока не выступаю в джазовом коллективе и временно распустил свои хоровые коллективы, все концерты отменены. Были большие творческие планы, но все приостановлены. Вообще, жители Швеции очень дисциплинированы и соблюдают правила социальной дистанции в магазинах и общественных местах. Поживем – увидим, насколько все действия разных стран были оправданны.

- И все-таки не жалеете, что после успешной деятельности в Азербайджане переехали в Швецию?

- Признаться честно, первые пять лет очень жалел. Но когда переезжаешь вместе с семьей и детьми, они начинают новую жизнь, полностью осваиваются в стране проживания, учатся, работают, не хочется им ломать жизнь. Моим детям Джамилю и Джабраилу по 29 и 20 лет. Старший окончил Стокгольмский университет и работает педагогом по социологии и психологии в гимназии. Младший после окончания гимназии работает в сфере компьютерных технологий. Я постоянно наблюдаю за культурной жизнью в Азербайджане, которая очень активна, там проводится множество значимых фестивалей и конкурсов, реализуются интересные проекты. Радуюсь успехам моих соотечественников за рубежом. Посредством соцсетей и мобильной связи общаюсь со своими друзьями из Баку, среди которых Салман Гамбаров, Азер Аллахвердиев, Рауф Султанов и другие. Я очень люблю Азербайджан и в своем творчестве стараюсь пропагандировать национальную музыку, играю произведения Рамиза и Юсифа Миришли, создал посвящение Рафику Бабаеву, композиции на мугамной основе. По прошествии лет еще больше скучаю по Баку, друзьям и близким. И здесь меня спасает музыка, которая важна не только в профессиональном, но и в душевном плане. Музыка – это моя жизнь!

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)

Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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