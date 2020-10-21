Какая разница между немецким фашизмом и армянским? – заслуженный артист Эйюб Гулиев об убийстве мирных жителей

Интервью 21 октября 2020 16:07 (UTC+04:00)
Какая разница между немецким фашизмом и армянским? – заслуженный артист Эйюб Гулиев об убийстве мирных жителей

БАКУ /Trend Life/ - Любой человек, вне зависимости от расовой, религиозной и национальной принадлежности не может оставаться равнодушным к тому, что случилось в Гяндже. Об этом сказал Trend Life заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

"Ракетный обстрел мирных жителей азербайджанского города Гянджа – элемент фашизма, отражение подлой, античеловеческой жестокости. Мы все знаем о фашизме в период Второй мировой войны, когда расправлялись с беззащитными людьми – отправляли их в газовые камеры, расстреливали. Тоже самое произошло в Гяндже. Мирных жителей обстреляли из ракет в ночное время, когда они спали в своих домах. Жители Гянджи, ничего не подозревая, жили обычной жизнью, и вдруг, в одночасье, их убивают во сне, среди погибших дети, старики, женщины… У них даже не было возможности укрыться, оказать сопротивление.

Считаю, что зарубежные политики и общественные деятели, имеющие полномочия, международные организации в Европе и мире должны дать оценку этим событиям. Даже люди, не имеющие отношения к политике, понимают, что такие вещи не должны происходить. Фашизм - страшный урок Второй мировой войны, но когда это повторяется в современной истории, такие шаги нужно немедленно пресекать.

Одно дело, когда военнослужащие воюют на линии фронта, но когда оружием целятся в беззащитных людей – детей, стариков, женщин - означает, что моральные устои властей Армении уже давно пошатнулась. С руководством Армении ни одна уважающая себя страна не должна иметь каких либо связей, их надо судить и наказывать. Это жестокость, которую нельзя прощать. Какая разница между немецким фашизмом и армянским?", - отметил Гулиев.

Заслуженный артист сказал, что глубоко соболезнует родным и близким погибших в результате ракетных атак в Гяндже.

"Сердце разрывается от боли за невинно погибших, за раненых в результате ракетных атак армянских властей. Ужасно, когда отец в последний раз обнимает в саване свою 10-месячную дочь, когда аксакал ищет под обломками разрушенного здания своих близких, когда отец стоит на развалинах с фотографией своего ребенка…

Но при этом, сколько стойкости в этих людях, веры, сил, героизма – обыкновенного, человеческого героизма. Они продолжают свой путь, стоят на защите своей страны, своей Родины. Я горжусь тем, что я азербайджанец и что в моей стране живут такие сильные люди", - сказал он.

Эйюб Гулиев добавил, что все азербайджанцы, кто живет в стране и за ее пределами, должны информировать мировую общественность, доносить правду о реалиях нагорно-карабахского конфликта.

"Наши земли около 30 лет находились под оккупацией, а сейчас настал момент, когда во главе с Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджана, Президентом Ильхамом Алиевым наша доблестная армия освобождает исконные земли Азербайджана. Мы на правильном пути, весь Азербайджан сплочен и поддерживает дальновидную политику, проводимую Президентом Ильхамом Алиевым. Новости о победах и достижениях нашей армии радуют и придают новые силы всему Азербайджану. Вчера Президент Ильхам Алиев в обращении к народу обнародовал названия освобожденных от оккупации населенных пунктов. Новость об освобождении от оккупации города Зангилан, сел Физулинского, Джабраильского, Ходжавендского и Зангиланского районов стала огромной радостью для азербайджанского народа", - добавил дирижер.

По мнению заслуженного артиста Азербайджана, сейчас именно тот период, когда деятели искусства должны создавать патриотические произведения, воспевать в них Азербайджан, сильный дух и непоколебимость азербайджанского народа, наши победы на фронте.

"Сейчас очень важный, переломный момент в нашей жизни, это судьбоносное событие. Считаю, что композиторы должны создавать новые музыкальные произведения, марши, песни, художники - писать полотна, писатели – литературные сочинения, которые будут воспевать героев, освобождающих от оккупантов нашу Родину.

Во времена Великой Отечественной войны видные композиторы Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Гара Гараев, Джовдет Гаджиев, Фикрет Амиров, Ниязи, Узеир Гаджибейли, Саид Рустамов, Джахангир Джахангиров создавали музыкальные шедевры на военную тематику. Наши музыканты выступали перед солдатами на фронте. Считаю, что это миссия творческих деятелей.

Поэтому хочу обратиться к азербайджанским композиторам – пишите, а мы дирижеры, музыканты будем играть эту музыку. Чтобы военнослужащие, врачи, которые сейчас на передовой, знали, что мы, весь азербайджанский народ, душой, сердцем и мыслями рядом с ними. Надо использовать все средства, все рычаги, чтобы показать насколько сильный по духу, по воле азербайджанский народ. Думаю, что отечественный канал "Mədəniyyət" (Культура) обязательно представит широкой общественности данные произведения.

Вспоминаю 1992 год, когда мой отец Рамиз Гулиев (прим. – народный артист профессор, выдающийся исполнитель на таре) выступал перед военнослужащими. Это было в Агдаме, с ним находились народный артист СССР Фархад Бадалбейли и легендарный диктор Рафиг Гусейнов (прим. 1946 – 2017 годы). Пока папа играл, армяне обстреливали их, но они не смогли остановить моего отца, он играл до конца", - добавил Гулиев.

Эйюб Гулиев выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, подчеркнув, что каждое обращение главы государства к народу – это историческое событие.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев золотыми буквами пишет новую историю нашей страны. Во главе с Верховным Главнокомандующим наша армия достигла фантастических успехов. Все, что делается, делается во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана, освобождения от оккупации наших исконных земель. Справедливость восторжествует!", - отметил Гулиев.

(Автор: Джани Бабаева.)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Нефть дешевеет на данных API о неожиданном росте запасов в США
Нефть дешевеет на данных API о неожиданном росте запасов в США
Израильская система ПВО перехватила выпущенную из сектора Газа ракету
Израильская система ПВО перехватила выпущенную из сектора Газа ракету
С начала года Марокко незначительно сократил импорт мебели и древесины из Турции
С начала года Марокко незначительно сократил импорт мебели и древесины из Турции
Loading Bars
Лента новостей
Экспорт ювелирных изделий и драгоценных камней в США увеличился - минторговли Турции Турция 16:14
АЗЕРТАДЖ направил обращение в ведущие мировые новостные агентства в связи с террористическими атаками Армении на Гянджу Общество 16:11
В Азербайджане предотвращена более глубокая рецессия - глава ЦБА Финансы 16:10
Какая разница между немецким фашизмом и армянским? – заслуженный артист Эйюб Гулиев об убийстве мирных жителей Интервью 16:07
«Шеврон» намерена продолжить взаимодействие в энергетической отрасли Казахстана Энергетика 16:06
Минобразования приступает к реализации проекта "Известные учителя Карабаха" Общество 16:03
78 млн тонн добыли в Казахстане с начала года Казахстан 16:01
Политическому руководству Армении сейчас предстоит сделать несколько непростых шагов - российский эксперт Политика 16:00
Жительница Ивановки посвятила стихотворение шехидам (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 15:49
Мы обязаны свести к нулю число инфицированных COVİD-19 - зампред комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Общество 15:47
Азербайджанская преподавательница написала письмо президенту Франции и получила ответ (ФОТО) Социум 15:39
За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 312 человек Общество 15:36
Вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка в Грузии Грузия 15:32
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России Нагорно-карабахский конфликт 15:31
Реализация «дорожных карт» Азербайджана и России выводит стратегическое партнерство на высокий уровень Бизнес 15:27
Enagas раскрыла инвестиционные планы по TAP Энергетика 15:17
В Израиле почтена память жертв гянджинского террора (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 15:13
Минфин Азербайджана о доходах госбюджета в третьем квартале 2020 года Финансы 15:13
ЕАЭС обнародовала данные экспорта туркменских транспортных средств Бизнес 15:12
В Азербайджане выявлено еще 714 случаев заражения коронавирусом, вылечились 176 человек Общество 15:09
Освобождение Зангилана увеличит производство и экспорт минеральных ресурсов Азербайджана Экономика 15:07
Мы закопали в землю свадебную кассету и фотоальбом в надежде, что через несколько дней вернемся домой... – вынужденная переселенка из Зангилана (ФОТО) Общество 15:06
В Азербайджане к программе самозанятости привлечены около 8 тысяч человек Экономика 15:00
Агрессия Армении против невинных жителей Азербайджана - преступление, заслуживающее осуждения - пакистанский эксперт Политика 14:54
Узбекистан увеличил производство электроэнергии на 3,53% Узбекистан 14:49
Узбекистан в январе-сентябре увеличил выпуск автомобилей на 16,81% Узбекистан 14:48
В Узбекистане произведено 393,2тыс. тонн хлопка-волокна Узбекистан 14:46
Узбекистан в январе-сентябре произвел 769,1 тыс. тонн бензина Узбекистан 14:45
В Грузии произошло землетрясение Грузия 14:41
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:40
Департамент гарантирования экспортных кредитов Великобритании имеет возможности для поддержки проектов в Азербайджане - баронесса Николсон Энергетика 14:39
В тестовом экзамене для директоров школ примут участие 2 256 кандидатов - Минобразования Азербайджана Общество 14:36
Растущее число инфицированных COVID-19 в Азербайджане является тревожным знаком - психолог Общество 14:30
TANAP удостоен высокой награды «Проект года» Энергетика 14:29
Центр развития государственно-частного партнерства Агентства по развитию МСБ Азербайджана стал членом Всемирной ассоциации WAPPP Бизнес 14:25
Eni Turkmenistan Limited объявляет тендер на предоставление услуг передачи данных Тендеры 14:18
Британские фирмы регулярно направляют запросы об участии в энергетических проектах в Азербайджане Энергетика 14:15
Азербайджан сам выполняет резолюции Совбеза ООН Политика 14:14
Дмитрий Песков заявил, что разговоров о новом локдауне в России не ведется Россия 14:13
Победное шествие азербайджанской армии - реальное разрешение карабахского конфликта, которое выгодно всем сторонам - российский политолог Нагорно-карабахский конфликт 14:10
Террористическая власть Армении должна быть наказана - Севиль Микаилова (ВИДЕО) Политика 14:08
Азербайджан построит четыре электроподстанции в Физули, Джабраиле, Зангилане и Губадлы Энергетика 14:01
Срок принятия нового стандарта на дизельное топливо в Грузии должен быть перенесен на один год Энергетика 13:58
В январе-сентябре увеличился экспорт мебели и древесины из Турции в Туркменистан Турция 13:50
В отношении Армении необходимо было вовремя ввести санкции, чтобы избежать сегодняшней ситуации - депутат Нагорно-карабахский конфликт 13:50
Завтра днем в Баку ожидается дождливая погода Общество 13:39
Туркменская компания может открыть производство на территории Казахстана Бизнес 13:32
В январе-сентябре увеличился экспорт мебели и древесины из Турции в Украину Турция 13:22
Экспорт мебели и древесины из Турции в Россию увеличился - минторговли Турции Турция 13:18
Прямой в лоб армянским агрессорам на азербайджанском и русском языках (ВИДЕО) Культура 13:16
Рост ВВП в 2021 году прогнозируют на уровне 2,8% в Казахстане Бизнес 13:01
ПЕА будет выплачивать пособие детям, потерявшим родителей во время ракетной атаки армянских ВС на Гянджу (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 12:58
Таджикистан сокращает импорт мебели и древесины из Турции Турция 12:57
Уничтожен очередной БПЛА Армении - Минобороны Азербайджана Политика 12:55
«Вместе мы сила!»: Компания ENGINET оказала помощь пострадавшим детям в Гяндже (ФОТО) Общество 12:50
Спрос на ноты ЦБ Азербайджана многократно превысил предложение Финансы 12:45
Тюркский совет рядом с Азербайджаном в этой Отечественной войне - Багдад Амреев Политика 12:41
Поднятие азербайджанского флага над Худаферинским мостом восстановило историческую справедливость - ученый Общество 12:40
Число умерших из-за коронавируса в России впервые превысило 300 за сутки Россия 12:34
В Армении формируют отряды смертников из числа заключенных Нагорно-карабахский конфликт 12:33
Иранские врачи выразили готовность работать в зоне боевых действий в Азербайджане Общество 12:32
Газахский цементный завод о планах по восстановлению освобожденных городов Карабаха (ФОТО) Общество 12:30
Генпрокуратура Азербайджана предупредила иностранных граждан (ВИДЕО) Политика 12:23
ASB Bank в третьем квартале 2020 г. сократил активы Финансы 12:05
Государственный коммерческий банк Туркменистана увеличивает объем кэшбэка Финансы 12:03
В январе-сентябре сократился экспорт мебели и древесины из Турции в Пакистан Турция 12:00
Азербайджан сократил железнодорожные грузоперевозки Транспорт 11:59
Глава МИД Азербайджана отбыл в Москву Политика 11:57
SOCAR вошел в топ импортеров автобензина в Украину Энергетика 11:48
Узбекистан сокращает импорт мебели и древесины из Турции Турция 11:39
Экспортные грузоперевозки воздушным транспортом в Азербайджане составили около 40 тыс. тонн Транспорт 11:38
Туркменистан планирует закупить медицинские вертолеты у Татарстана Бизнес 11:30
Следующий раунд переговоров по сбитому самолету МАУ пройдет в Киеве Экономика 11:30
Вакцинация от гриппа в Азербайджане не уменьшит случаев заражения COVİD - TƏBİB Общество 11:27
С начала армянских провокаций погибли 63, ранены 292 гражданина Азербайджана - генпрокуратура Происшествия 11:27
Освобожденное от оккупации село Черекен Джабраильского района - ВИДЕО Нагорно-карабахский конфликт 11:23
В Армении за сутки зарегистрировано 1836 новых случаев заражения коронавирусом Армения 11:07
У Азербайджана достаточно ресурсов, чтобы быстро восстановить темпы роста экономики - глава Центробанка Финансы 11:04
Уничтожен батальон 556-го полка ВС Армении - минобороны Азербайджана Политика 10:57
Армения пытается устоять на ногах благодаря пожертвованиям Кардашьян - Руфиз Хафизоглу в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира"(ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:54
Поправки в бюджет на 2020 год одобрили в Казахстане Финансы 10:43
Ночные и дневные артиллерийские стрельбы ВС Азербайджана (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:38
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 10:38
В Туркменистане рассмотрены меры по предотвращению проникновения коронавируса в страну Туркменистан 10:34
Чистая прибыль ASB Bank сократилась Финансы 10:34
Вчера Армения выпустила 498 снарядов по 6 азербайджанским городам - Хикмет Гаджиев Политика 10:33
ВС Армении не сбивали военный самолет ВС Азербайджана - Минобороны Политика 10:33
На развитие инфраструктуры в Грузии планируется потратить $6 миллиардов Грузия 10:24
Завершается регистрация на тестовый экзамен госслужбы - ГЭЦ Азербайджана Общество 10:11
Венгрия вновь выразила поддержку территориальной целостности Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 10:10
Драгметаллы в Азербайджане начали дорожать Финансы 10:09
С начала года Китай увеличил импорт мебели и древесины из Турции Турция 10:06
Туркменистан и Индия нацелены на проведение регулярных консультаций Бизнес 09:58
Нефть дешевеет на данных API о неожиданном росте запасов в США Энергетика 09:48
Скончался генерал-майор МВД Азербайджана Эмин Шекинский Политика 09:47
Курс евро и рубля вырос по отношению к манату Финансы 09:36
В ряде сфер ВС Азербайджана в 12 раз превзошли ВС Армении- минобороны Армении Политика 09:36
Председатель Республиканской народной партии Турции направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 09:28
В Азербайджане прошел вебинар в связи с доступом МСБ к финансовым ресурсам Экономика 09:27
Коронавирус в Азербайджане можно победить не вводя серьезных карантинных ограничений - специалист Общество 09:25
Все новости