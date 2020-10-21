Какая разница между немецким фашизмом и армянским? – заслуженный артист Эйюб Гулиев об убийстве мирных жителей

БАКУ /Trend Life/ - Любой человек, вне зависимости от расовой, религиозной и национальной принадлежности не может оставаться равнодушным к тому, что случилось в Гяндже. Об этом сказал Trend Life заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

"Ракетный обстрел мирных жителей азербайджанского города Гянджа – элемент фашизма, отражение подлой, античеловеческой жестокости. Мы все знаем о фашизме в период Второй мировой войны, когда расправлялись с беззащитными людьми – отправляли их в газовые камеры, расстреливали. Тоже самое произошло в Гяндже. Мирных жителей обстреляли из ракет в ночное время, когда они спали в своих домах. Жители Гянджи, ничего не подозревая, жили обычной жизнью, и вдруг, в одночасье, их убивают во сне, среди погибших дети, старики, женщины… У них даже не было возможности укрыться, оказать сопротивление.

Считаю, что зарубежные политики и общественные деятели, имеющие полномочия, международные организации в Европе и мире должны дать оценку этим событиям. Даже люди, не имеющие отношения к политике, понимают, что такие вещи не должны происходить. Фашизм - страшный урок Второй мировой войны, но когда это повторяется в современной истории, такие шаги нужно немедленно пресекать.

Одно дело, когда военнослужащие воюют на линии фронта, но когда оружием целятся в беззащитных людей – детей, стариков, женщин - означает, что моральные устои властей Армении уже давно пошатнулась. С руководством Армении ни одна уважающая себя страна не должна иметь каких либо связей, их надо судить и наказывать. Это жестокость, которую нельзя прощать. Какая разница между немецким фашизмом и армянским?", - отметил Гулиев.

Заслуженный артист сказал, что глубоко соболезнует родным и близким погибших в результате ракетных атак в Гяндже.

"Сердце разрывается от боли за невинно погибших, за раненых в результате ракетных атак армянских властей. Ужасно, когда отец в последний раз обнимает в саване свою 10-месячную дочь, когда аксакал ищет под обломками разрушенного здания своих близких, когда отец стоит на развалинах с фотографией своего ребенка…

Но при этом, сколько стойкости в этих людях, веры, сил, героизма – обыкновенного, человеческого героизма. Они продолжают свой путь, стоят на защите своей страны, своей Родины. Я горжусь тем, что я азербайджанец и что в моей стране живут такие сильные люди", - сказал он.

Эйюб Гулиев добавил, что все азербайджанцы, кто живет в стране и за ее пределами, должны информировать мировую общественность, доносить правду о реалиях нагорно-карабахского конфликта.

"Наши земли около 30 лет находились под оккупацией, а сейчас настал момент, когда во главе с Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджана, Президентом Ильхамом Алиевым наша доблестная армия освобождает исконные земли Азербайджана. Мы на правильном пути, весь Азербайджан сплочен и поддерживает дальновидную политику, проводимую Президентом Ильхамом Алиевым. Новости о победах и достижениях нашей армии радуют и придают новые силы всему Азербайджану. Вчера Президент Ильхам Алиев в обращении к народу обнародовал названия освобожденных от оккупации населенных пунктов. Новость об освобождении от оккупации города Зангилан, сел Физулинского, Джабраильского, Ходжавендского и Зангиланского районов стала огромной радостью для азербайджанского народа", - добавил дирижер.

По мнению заслуженного артиста Азербайджана, сейчас именно тот период, когда деятели искусства должны создавать патриотические произведения, воспевать в них Азербайджан, сильный дух и непоколебимость азербайджанского народа, наши победы на фронте.

"Сейчас очень важный, переломный момент в нашей жизни, это судьбоносное событие. Считаю, что композиторы должны создавать новые музыкальные произведения, марши, песни, художники - писать полотна, писатели – литературные сочинения, которые будут воспевать героев, освобождающих от оккупантов нашу Родину.

Во времена Великой Отечественной войны видные композиторы Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Гара Гараев, Джовдет Гаджиев, Фикрет Амиров, Ниязи, Узеир Гаджибейли, Саид Рустамов, Джахангир Джахангиров создавали музыкальные шедевры на военную тематику. Наши музыканты выступали перед солдатами на фронте. Считаю, что это миссия творческих деятелей.

Поэтому хочу обратиться к азербайджанским композиторам – пишите, а мы дирижеры, музыканты будем играть эту музыку. Чтобы военнослужащие, врачи, которые сейчас на передовой, знали, что мы, весь азербайджанский народ, душой, сердцем и мыслями рядом с ними. Надо использовать все средства, все рычаги, чтобы показать насколько сильный по духу, по воле азербайджанский народ. Думаю, что отечественный канал "Mədəniyyət" (Культура) обязательно представит широкой общественности данные произведения.

Вспоминаю 1992 год, когда мой отец Рамиз Гулиев (прим. – народный артист профессор, выдающийся исполнитель на таре) выступал перед военнослужащими. Это было в Агдаме, с ним находились народный артист СССР Фархад Бадалбейли и легендарный диктор Рафиг Гусейнов (прим. 1946 – 2017 годы). Пока папа играл, армяне обстреливали их, но они не смогли остановить моего отца, он играл до конца", - добавил Гулиев.

Эйюб Гулиев выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, подчеркнув, что каждое обращение главы государства к народу – это историческое событие.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев золотыми буквами пишет новую историю нашей страны. Во главе с Верховным Главнокомандующим наша армия достигла фантастических успехов. Все, что делается, делается во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана, освобождения от оккупации наших исконных земель. Справедливость восторжествует!", - отметил Гулиев.

(Автор: Джани Бабаева.)