Яркая премьера "Капитанской дочки"! Режиссер Игорь Коняев: Не хочу уезжать из Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна с большим успехом прошла премьера спектакля по произведению Александра Пушкина "Капитанская дочка", поставленного известным режиссером, лауреатом Государственной премии России и театральных премий Игорем Коняевым.

Постановка спектакля осуществлена в рамках международного проекта "Петербургские театральные мастерские" совместно Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, Ассоциацией деятелей русских театров зарубежья и Театром-фестивалем "Балтийский дом". Спектакль "Капитанская дочка" войдет в репертуар Бакинской русдрамы, в будущем планируется участие с этой постановкой в фестивалях и гастрольных турах.

Игорь Коняев рассказал Trend Life о работе над спектаклем и поделился впечатлениями о Баку.

"Я впервые в Баку и просто потрясен увиденным, чему очень рад. Выступления коллектива Бакинской русдрамы я видел на различных фестивалях в России, но тесная связь произошла впервые в рамках реализации данного международного проекта. Впечатлений у меня очень много. Времени на постановку спектакля было очень мало, но надо было сделать очень много. К тому же хотелось больше узнать о культуре и истории Азербайджана, прогуляться по Баку, посмотреть достопримечательности, пообщаться с горожанами. Я абсолютно поражен городом! Баку – фантастический город, в котором гармония и синтез современности со стариной настолько великолепны, что производят очень сильное впечатление. Все это настолько органично, что идя по Баку, восхищаешься архитектурой, и, конечно же, доброжелательностью, дружелюбием и гостеприимством людей. А какая здесь потрясающая и богатая национальная кухня, сладости и варенье из белой черешни, инжира, ореха и арбуза. И в Бакинской русской драме меня настолько тепло приняли, что вообще уезжать не хочется. Я бы еще и еще работал здесь, ставил спектакли с этим замечательным коллективом", - сказал Игорь Коняев.

По словам режиссера, "Капитанская дочка" - один из самых важных романов в русской литературе и ставить на театральной сцене это произведение требует большого труда и ответственности.

"Одной из сложностей является то, что действие спектакля происходит в 18 веке – об этом историческом периоде даже в России не всё знают. Приходилось погружаться не только в сложный материал, но и артистам изучать слова той эпохи, которые ныне не используются. Поэтому мы все одной командой работали над этим произведением. Очень помог мастер-класс, когда молодые азербайджанские актеры приезжали в Санкт-Петербург, посещали Мемориальный музей-квартиру Александра Пушкина и Государственный Эрмитаж, Императорский Зимний дворец, чтобы смогли погрузиться в ту эпоху и всецело проникнуться материалом "Капитанской дочки". И я надеюсь, работа коллектива над этим спектаклем станет одной из серьёзных страниц в их творческой жизни", - отметил режиссер.

Игорь Коняев подчеркнул, что в театре были созданы все условия для плодотворной деятельности.

"Хотелось бы отметить, что все задуманное мною реализовано, что говорит о профессионализме коллектива, его любви к профессии и желании донести до зрителей весь свой талант со сцены театра. Вернусь домой с самыми яркими впечатлениями. Для меня было большой радостью работать с коллективом, лицезреть овации бакинских театралов", - добавил режиссер.

Более подробно о премьере спектакля "Капитанская дочка" по ссылке https://www.trend.az/life/culture/3760135.html