Промо-поздравление от Фаика Агаева на праздник Новруз (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Фаик Агаев представил в социальных сетях промо-версию новой композиции "Yenə Bizdən Danışırlar..." и видеоролик, сообщает Trend Life.

"Новруз – светлый, добрый праздник, с которым я горячо, под стать лучам ласкового солнца, поздравляю всех азербайджанцев мира. История его празднования уходит в глубины времен, но неизменным остается то, что это праздник весны, жизни и любви, пусть исполняются все ваши мечты. Пусть ваша жизнь будет подобна весне, в которой все молодо, все цветет и приносит сочные, крупные плоды. Будьте счастливы в кругу семьи и друзей, цените то, что подарила судьба и совершенствуйте ее подобно тому, как ювелир работает над драгоценным камнем!", - отметил Фаик Агаев.

Слова и музыка – Вугар Ясамал Шафиев, аранжировка – Рабиль Сафарли, mix/mastering – Гиви Усенашвили.

(Автор: Вугар Иманов)

