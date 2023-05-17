Рэпер из США выступил перед шеститысячной бакинской публикой (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Elektra Events Hall прошел концерт проживающего в США популярного азербайджанского рэпера Орхана Зейналлы под названием Gemini, сообщает Trend Life.

Концерт вызвал большой интерес, собрав на протяжении двух дней около шести тысячи зрителей. Прозвучали 26 авторских песен и хитов. В этот вечер вместе с исполнителем также выступили друзья рэпера – Айнишан Гулиева, Okaber, PRoMete, Tomris, Роя Мириева, Ризван Алиев, Чинара Меликзаде, Вусал Гасымов и Самир Салимов.

33 летний Орхан Зейналлы родился в Баку, в свое время стал популярным как исполнитель группы H.O.S.T. Выпускник Бакинского Турецкого лицея, факультета международных отношений и права Бакинского государственного университета, Университета Лидса (магистр, Великобритания). С 2016 года живет в США. Выступал с концертами в Турции, США и Швейцарии. Имеет многомиллионные просмотры клипов на YouTube.

"Для меня очень важно уметь делиться своими чувствами и мыслями. Песни стали частью моей жизни", - говорит рэпер.

Зрителям был презентован новый клип "İllər sonra", в котором приняли участие - телеведущий Илькин Гасани, актрисы Турана Гусейнли и Кямаля Пириева, актеры Алихан Раджабов, Талех Юзбеков, Эльмаддин Джафаров, Азер Айдемир, блогеры Нигяр Гулиева и Гюнель Рагимова. В клипе можно увидеть трогательные кадры из их личных архивов, снятые в разные годы. Основной месседж новой песни в том, что воспоминания живут дольше, чем всё остальное в жизни. Завершается видео фото с отцом, известным азербайджанским журналистом Аразом Зейналовым, которого не стало в 2022 году после продолжительной болезни. Фото сопровождается комментарием "Qalanı xatirədir" (Остаются только воспоминания)…