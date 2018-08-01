Скончался заслуженный артист Азербайджана Гасанага Садыгов

1 августа 2018 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Скончался заслуженный артист Азербайджана, заслуженный работник культуры, музыкант Гасанага Садыгов, сообщил на своей странице в Instagram основатель благотворительного фонда Həyat Fondu, телеведущий и общественный деятель Гаджи Нуран Гусейнов.

Гасанага Садыгов скончался сегодня после продолжительной болезни.

Гасанага Садыгов родился 7 декабря 1950 года в городе Сальян в семье музыкантов. Его отец и дед были знатоками искусства азербайджанских ашугов.

В 1986 году Гасанага Садыгов окончил Азербайджанский государственный университет искусств (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Он участвовал в различных фестивалях, выступал с концертами в США, Норвегии, Вьетнаме, Германии и других странах.

(Автор: Джани Бабаева)

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