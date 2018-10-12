Декоративное искусство и интерьер в Баку международного масштаба (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском музее ковра открылась конференция "Декоративное искусство и интерьер" двух международных комитетов Международного Совета Музеев (ICOM) - Комитета музеев и коллекций декоративного искусства и дизайна (ICDAD) и Комитета домов музеев и исторических зданий (DEMHIST), сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Конференция организована Министерством культуры Азербайджана, Азербайджанским национальным комитетом (ICOM) и Азербайджанским музеем ковра при поддержке Международного совета музеев ICOM, комитетов ICDAD и DEMHIST, Национального музея искусств Азербайджана.

В работе конференции принимают участие представители из Азербайджана, Австрии, Италии, Португалии, Германии, Ливана, Нидерландов, Японии, США, Индии, Египта, Чехии, Грузии и Турции.

На открытии заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева рассказала о работе музеев страны, подчеркнув большое внимание и заботу, оказываемые государством данной сфере. Кроме того, Севда Мамедалиева рассказала о новых музеях, проведенных реконструкциях, художественном оформлении, обновленных экспозициях.

"Конференция позволит ознакомиться с методами работы домов музеев нашей страны, новыми подходами в данной сфере и даст возможность укрепить связи с работниками зарубежных музеев. Я уверена, что на конференции будут иметь место полезные обсуждения и аналитика. Более того, будут разработаны новые проекты и выдвинуты эффективные предложения для дальнейшего сотрудничества", - отметила Севда Мамедалиева.

Председатель ICOM, доктор философии в области искусствоведения Ширин Меликова рассказала о деятельности комитета.

" Будучи общественной организацией, Национальный комитет объединяет музеи Азербайджана, деятелей искусства, а также лиц, непосредственно связанных с работой музеев. В целом, комитет объединяет 40 музеев и 20 организаций, количество членов ICOM составляет 138 человек. ICOM является лучшей платформой для общения, информации и обмена опытом. В рамках платформы ICOM были осуществлены международные и местные, в частности, образовательные проекты. Представители ICOM Азербайджан регулярно выступают с докладами на ежегодных конференциях международных обществ. За последние три года молодые представители Азербайджанского музея ковра, Национального музея искусств Азербайджана, Национального музея истории Азербайджана, Центра Гейдара Алиева, Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" принимали участие в тренингах, организованных ICOM в Китае, Грузии и Азербайджане", - сказала Ширин Меликова.

Ширин Меликова рассказала и об основной цели Национального комитета, которая заключается в развитии музейного дела и укреплении культурных связей, а также обмене опытом между музеями разных стран, отметила роль музеев в жизни современного общества. Гостям была предоставлена информация об истории создания Азербайджанского музея ковра и реализованных проектах. В 2017 году на ежегодной конференции в Тбилиси музей был удостоен премии «Лучший опыт» в области базы данных нематериального культурного наследия Международного комитета документации (CIDOC).

Президент Международного совета музеев ICOM Суай Аксой, впервые посетившая нашу страну отметила, что Кавказский регион богат как географией, так и культурой и искусством.

"Музеи играют важную роль в культурной, экономической и социальной жизни. Деятельность ICOM имеет мощную духовную цель, которая заключается в налаживании и сохранении связей между народами. Музеи же являются незаменимым местом хранения глобального мирового наследия и помогают в понимании прошлого", - отметила Суай Аксой.

Президенты ICDAD и DEMHIST Хелена Кенигсмаркова и Эльса Родригес, а также другие участники особо отметили важность конференции и ее роль в обмене мнениями. Далее были заслушаны выступления участников.

В рамках мероприятия состоялась презентация книги Ширин Меликовой "Художественная вышивка из коллекции Азербайджанского музея ковра", изданная в рамках программы участия ЮНЕСКО 2016-2017 гг.

(Автор: Вугар Иманов)

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