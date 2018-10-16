Как поступить в университет США – образовательная выставка в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана будет организована образовательная выставка университетов США, сообщает Trend Life. В связи с этим была проведена пресс-конференция, в которой приняли участие представитель посольства США в Азербайджане Мехти Гусейнгулиев, консультанты по вопросам образования в США Лейла Гамидова и Севиндж Гусейнова.

Как отметил Мехти Гусейнгулиев, образовательная выставка проводится Education USA при поддержке посольства США в Азербайджане и Американского совета по вопросам международного образования. Она состоится 20 октября с 16:00 до 19:00 в Hilton Baku Hotel.

Основная задача проведения выставки – предоставление ее посетителям наиболее полной информации об образовательных программах и возможностях обучения в университетах США. Посетители выставки смогут напрямую задать интересующие их вопросы, проконсультироваться с представителями университетов США и выпускниками вузов.

По словам Севиндж Гусейновой, в этом году на образовательной выставке будут представлены девять университетов США, среди них - Индианский университет в Блумингтоне (Indiana University Bloomington), Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (University of California, Los Angeles), Государственный университет Валдоста (Valdosta State University), Государственный университет Райт (Wright State University) и другие. Представленные университеты расположены в шести штатах США – Калифорния, Индиана, Джорджия, Флорида, Айдахо, Огайо.

Гусейнова добавила, что вниманию посетителей выставки будут представлены брошюры, в которых имеется полный список данных университетов, специальности, по которым там проводится обучение, и информация о стипендиях. Среди данных университетов – два частных, остальные семь - государственные.

Лейла Гамидова подчеркнула, что образовательная выставка университетов США проводится ежегодно. На мероприятии будут присутствовать представители посольства США в Азербайджане, координаторы по различным образовательным программам, а также выпускники университетов США.

По словам Гамидовой, Education USA – большая сеть для тех, кто хочет получить образование в США. У Education USA есть 400 центров в более чем 120 странах. Центр Education USA в Азербайджане действует с 2012 года, с января текущего года были оказаны услуги более 1500 человек - это консультации, помощь в проведении презентаций и т.д

Также на пресс-конференции было отмечено, что по данным статистики за 2017 год в США обучаются 386 азербайджанских студентов, в том числе в бакалавриате – 148 студентов, магистратуре – 149, остальные студенты проходят обучение по обменным и кратковременным образовательным программам.

Отметим, что большинство университетов США предоставляют учащимся множество возможностей для получения полных или частичных стипендий.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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