В Париже чтут память мирных жителей Гянджи, ставших жертвами армянской агрессии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Париже жители города и гости столицы несут цветы к посольству Азербайджана во Франции и зажигают свечи в память о мирных жителях Гянджи, ставших жертвами армянского теракта, сообщили Trend Life в пресс-службе Ассоциации диалога Франция – Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

Напомним, что ВС Армении, грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, 11 октября 2020 года, около 2.00 часов ночи, в очередной раз подвергли ракетному обстрелу второй по величине азербайджанский город Гянджа, расположенный за пределами фронтовой зоны. В результате ракетного удара оккупационной армянской армии были разрушены многоквартирные жилые здания в центральной части Гянджи, 10 человек, включая 4 женщин, погибли, 35 человек, в том числе 16 женщин и 6 малолетних детей, получили ранения, три ребенка потеряли обоих родителей.

Армения грубо нарушила требования международных соглашений, участницей которых она является, в частности "Конвенции о правах ребенка" ООН. Ракетный обстрел армянскими вооруженными силами с территории Армении второго по величине города Азербайджана - Гянджи, повлекший человеческие жертвы и разрушения, вновь показывает, что Армения не отказалась от своей агрессорской политики и намеревается оккупировать новые территории Азербайджана. Подобные бесчеловечные военные преступления Армении представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья населения, и этот акт агрессии должен беспокоить международные организации, мировые державы и национальные правозащитные институты, побудить их приложить усилия по принятию конкретных мер для применения против Армении правовых санкций.

С 27 сентября в результате агрессии ВС Армении и бомбардировки мирных городов и сел Азербайджана, находящихся вне зоны боевых действий, погибло около 50 погибших и более 200 раненых.

На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)