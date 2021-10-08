Скончался народный артист Азербайджана Агакиши Кязымов

БАКУ /Trend Life/ - На 86 году жизни скончался известный актер и режиссер, народный артист Азербайджана Агакиши Кязымов, сообщает Trend Life.

Агакиши Кязымов родился 28 ноября 1935 года в Агджабеди. В 1957 году окончил факультет актера драмы и кино Азербайджанского государственного театрального института. Начинал как актер на сцене Азербайджанского государственного национального драматического театра, играл в пьесах национальных классиков. В 1964 году поступил на режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Первой постановленной им пьесой стало произведение Джафара Джаббарлы "Айдын".

Был главным режиссером и директором Сумгайытского государственного музыкального драматического театра, долгие годы режиссером-постановщиком Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. За более 50 летнюю творческую жизнь поставил более ста спектаклей, в том числе на сценах Государственного театра оперы и балета, Государственного театра музыкальной комедии, Театра юного зрителя, Губинского государственного драматического театра. Режиссер также работал на сценах Казанского и Иреванского государственных академических драматических театров, Ашхабадском театре юного зрителя. На сцене Германского государственного турецкого театра в Дюссельдорфе с большим успехом шли его спектакли по произведениям Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" и Бахтияра Вахабзаде "Второй голос". Поставленные им спектакли по произведениям азербайджанских и зарубежных классиков, современных авторов пользовались неизменным успехом и проходили при аншлаге. Наряду с этим занимался и педагогической деятельностью, был профессором Азербайджанского государственного университета культуры и искусства. В Золотом фонде Азербайджанской государственной телерадиокомпании хранится более тридцати его спектаклей. Снял три фильма "Любовь Афаг", "Груз" и "Последний дервиш".

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)