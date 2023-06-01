Впервые в Латвии! Азербайджанские ковры: синергия прошлого и настоящего (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Лиепае состоялось открытие экспозиции "Азербайджанские ковры. Синергия прошлого и настоящего", организованной посольством Азербайджана в Латвии, ОАО "Азерхалча" и Лиепайским городским музеем при содействии городского совета, сообщили Trend Life в пресс-службе "Азерхалча".

Цель проведения выставки – популяризация в Европе искусства и школы азербайджанского ковроткачества, считающегося национально-духовным достоянием и тесно связанного с богатым культурным наследием, образом жизни, древними обычаями и традициями нашего народа. Азербайджанские ковры впервые экспонируются в городе Лиепая, избранном культурной столицей Европы на 2027 год.

На открытии мэр города Гунарс Ансиньш подчеркнул знаменательность события для дальнейшего развития отношений между народами, отметив, что Азербайджан является первой зарубежной страной и партнером, поддержавшим кандидатуру города в качестве культурной столицы Европы на 2027 год.

Посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов отметил, что выставка создала возможность для местной общественности познакомиться с древней культурой и искусством ковроткачества Азербайджана и внесла ценный вклад в двустороннее сотрудничество.

Председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов рассказал об истории "Азерхалча". Было отмечено, что структура, действующая с первой половины ХХ века, была реорганизована в 2016 году в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Подчеркнув, что азербайджанское народное декоративно-прикладное искусство и ковроткачество как одна из его областей занимают особое место в истории национальной культуры народа, Эмин Мамедов рассказал о демонстрируемых на выставке коврах, а также о карабахской, газахской, нахчыванской и ширванской школах ковроткачества.

"Основной целью "Азерхалча" является сохранение традиций ковроткачества и дальнейшее развитие этого искусства. В рамках сотрудничества с местными и зарубежными художниками и дизайнерами производятся современные ковры с традиционными элементами, поэтому ковровое искусство постоянно развивается. "Азерхалча", наряду с производством ковров, также предпринимает важные шаги в направлении сохранения, развития и передачи искусства ковроткачества будущим поколениям, а также привлечения в эту сферу женщин-ткачей, в частности в регионах, решения вопросов трудоустройства. Основная цель выставки – показать уникальность представленных ковров, высокую ценность, придаваемую этому основанному на традициях искусству, и необходимость его сохранения, продемонстрировать то, как азербайджанский народ дорожит своим национальным достоянием", - отметил Эмин Мамедов.

Директор Лиепайского городского музея Даце Каркла отметила, что выставка ковров является важным событием в культурной жизни страны, искусство азербайджанского ковроткачества включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и представленные ковры вызовут большой интерес у местной общественности и гостей города.

Выставка ковров была встречена с большим интересом и будет представлена в течение месяца. В экспозиции были также представлены фотовыставка и видеоролики, посвященные искусству ковроткачества Азербайджана.