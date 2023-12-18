Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Социум

Под охраной государства находится более 6 тысяч памятников - замминистра культуры Азербайджана

Социум Материалы 18 декабря 2023 11:37 (UTC +04:00)
Под охраной государства находится более 6 тысяч памятников - замминистра культуры Азербайджана

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Культура – визитная карточка Азербайджана. С этой точки зрения культурное наследие является одним из важнейших аспектов в представлении страны.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend Life, сказала на открытии Форума "Культурное наследие" заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова.

Было отмечено, что в настоящее время под охраной государства находится 6308 памятников. Более 1400 объектов исторического и культурного значения зарегистрированы как новые обнаруженные памятники.

Саадат Юсифова подчеркнула, что в настоящее время действуют 26 историко-культурных заповедников. Четыре из них включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости