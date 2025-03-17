Скончался азербайджанский художник Нагдали Халилов

БАКУ /Trend Life/ - На 79 году жизни скончался мастер кисти, член Союза художников Азербайджана, действительный член Всемирной академии художеств "Новая эра" Нагдали Халилов, сообщает Trend Life.

Нагдали Халилов родился 1 июня в селе Гамарли Масиского района Армении. В 1972 году окончил Художественную школу имени Азима Азимзаде в Баку, а в 1980 году – Тбилискую государственную академию художеств. Его выставки были представлены в Турции, Грузии, Германии, США, Чехословакии, странах Азии и т.д..

Allah rəhmət eləsin

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