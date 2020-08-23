"Спартак" победил "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

Московский "Спартак" победил столичный "Локомотив" со счетом 2:1 в заключительном матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Открытие-Арене", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

У "Локомотива" гол забил Мурило (10-я минута). За красно-белых отличились Джордан Ларссон (53) и Александр Соболев (81).

Отметившийся голевой передачей на Мурило Алексей Миранчук на 32-й минуте получил травму задней поверхности бедра и пять минут спустя был заменен. Перед этим поле покинул еще один полузащитник железнодорожников и сборной России Дмитрий Баринов, получивший травму колена.

"Локомотив" не может обыграть "Спартак" на протяжении шести матчей, в предыдущий раз это случилось 19 августа 2017 года (4:3). С тех пор "Спартак" одержал три победы и трижды сыграл вничью. Железнодорожники проиграли в чемпионате впервые с 6 декабря прошлого года, когда команда в гостях уступила тульскому "Арсеналу" (0:4). С тех пор клуб семь раз победил и восемь раз сыграл вничью.

"Спартак" поднялся на второе место в таблице, в активе коллектива Доменико Тедеско 8 очков. Подопечные Марко Николича с 7 очками идут четвертыми.