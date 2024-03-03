ФИФА выступила против использования синей карточки

БАКУ /Trend/ - Президент Ассоциации международных футбольных федераций (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация против введения синей карточки, передает Trend.

Инфантино отметил, сказал что, ФИФА против синих карточек.

"Мы в IFAB, ФИФА всегда открыты для идей и предложений. Но при рассмотрении их, нужно защищать игру, ее суть, ее традиции. Синей карты нет. Однако, учитывая это, мы должны защищать игру, ее суть и традиции. Синей карточки не существует", - сказал он.

До этого в СМИ сообщалось, что вскоре в футбольном матче может быть применена синяя карточка. Синюю карточку планировалось выдавать за явное нарушение правил игры или за явный спор с судьей.