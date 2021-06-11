В Армении учителя категорически отказались участвовать в митинге Пашиняна

БАКУ /Trend/ - В Армении учителя категорически отказались участвовать в митинге и.о премьер-министра Никола Пашиняна, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Пашинян 12 июня в рамках агитационной кампании собирается побывать в Иджеване, в котором он родился.

Как сообщают источники, директора школ Иджевана получили сверху приказ собрать любым способом всех работников и старшеклассников на площади города.

«По нашим сведениям, многие учителя категорически отказались участвовать в митинге этого национального бедствия, однако директора угрожают им», - пишут армянские СМИ.