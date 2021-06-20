Прозвучали выстрелы на одном из избирательных участков в Армении

Выстрелы прозвучали на одном из избирательных участков в селе Азаташен Араратской области Армении, сообщает в воскресенье полиция республики, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

По данным ведомства, сообщение о ЧП поступило в Масисский отдел полиции в 08:30, спустя полчаса после начала голосования. Прибывшая на место оперативная группа выяснила, что произошла ссора между представителями партий "Процветающая Армения" и "Верелк". Один из участников инцидента произвел несколько выстрелов из газового пистолета. Проводится расследование, оружие изъято.