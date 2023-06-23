ЕС наложил санкции на армянские компании

БАКУ /Trend/ - Евросоюз принял 11-й пакет санкций, под которые также попали компании из Армении, передает в пятницу Trend.

В соответствии с решением ЕС, в санкционный список добавлены 87 новых компаний, которые напрямую поддерживают военно-промышленный комплекс России.

«На них распространяются более жесткие ограничения на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий. В дополнение к российским и иранским компаниям, теперь эти санкции также распространяются на организации, зарегистрированные в Китае, Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Сирии и Армении», - говорится в сообщении ЕС.