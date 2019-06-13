Премьер Грузии заявил о планах установить прямое авиасообщение с США

13 июня 2019 02:13 (UTC+04:00)

Грузия и США интенсивно работают над началом прямых полетов между странами, заявил грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе в ходе своего визита в Вашингтон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ежедневно в Грузию осуществляется более 100 прямых рейсов из стран Азии, Европы и Ближнего Востока, и мы очень интенсивно работаем над началом прямых рейсов между Грузией и США", - заявил Бахтадзе, его слова приводит пресс-служба правительства.

Глава правительства отметил, что несколько лет назад ситуация была радикальна иной - в Грузию совершались лишь редкие рейсы из нескольких стран Европы.

Мы хотим быть не только региональным центром, а и перекрестком между Азией и Европой.

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