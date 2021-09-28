Завтра состоится визит премьер-министра Грузии в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 29 сентября 2021 года состоится визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан.

Об этом сообщили Trend во вторник в посольстве Грузии в Азербайджане.

Гарибашвили посетит Баку с однодневным визитом.

Как сообщили в посольстве, премьер-министр Грузии примет участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Кроме того, ожидаются его встречи с премьер-министром, спикером парламента и другими официальными лицами Азербайджана.