В Тбилиси снизились продажи земельных участков под жилую застройку

Согласно исследованию TBC Capital, в 2022 году продажи земельных участков под жилую застройку в ряде городов Грузии, включая Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Телави, Гори и Гудаури снизились, сообщает Trend.

Аналитики TBC Capital сообщают, что статистика продаж земельных участков указывает на то, что количество сделок в этих городах в 2022 году превышает уровень, существовавший до пандемии, однако отстает от показателей 2021 года в большинстве случаев.

В Тбилиси уровень продаж земельных участков остался примерно таким же, как в 2021 году, и снизился всего на 1%. Аналогичная ситуация наблюдается в Рустави, где количество сделок с землей уменьшилось на 11% за год. В Кутаиси и Гори снижение составило 11%, в Телави - 18%, а в Гудаури - 4,6%.

Единственные города, где был зафиксирован годовой рост продаж земельных участков в 2022 году, это Батуми (+16%), Бакуриани (+2%) и Зугдиди (+21%).

Аналитики компании также пояснили, что процесс реализации девелоперских проектов включает несколько этапов: составление плана проекта, поиск земельного участка и получение разрешения на строительство.

Согласно заявлениям аналитиков, успех девелоперских компаний их прибыль связаны с репутацией и опытом компании в строительстве, выгодным расположением проектов, эффективной маркетинговой кампанией и квалифицированной командой продаж.

В 2022 году средняя стоимость девелоперских проектов за 1 квадратный метр площади в Тбилиси составила 546 долларов, а в Батуми – 502 доллара. Средняя цена продажи жилой площади в девелоперских проектах составила 1 092 доллара за квадратный метр в Тбилиси и 1 159 долларов за квадратный метр в Батуми.

Что касается расходов на строительство, то согласно данным девелоперских проектов, основные затраты составляют строительные материалы (57%) и заработная плата (27%).

Компания отмечает, что спрос на строительные материалы на рынке снизился в 2020 году из-за распространения COVID-19 и связанных с ним ограничений.

В 2021 году спрос на строительные материалы начал восстанавливаться (с ростом в 7% в долларах США), а в 2022 году государственные капитальные расходы и рынок жилой недвижимости выросли на 36% в долларах США.

В результате увеличения спроса в 2022 году рынок строительных материалов, включая производство и импорт арматуры, стальных материалов, цемента, бетона, инертных материалов и стеновых блоков, увеличился на 30% в долларах и на 18% в лари по сравнению с 2021 годом (без учета экспорта).

Согласно информации от TBC Capital, весной 2022 года цены на строительные материалы в Грузии резко возросли, особенно на фоне конфликта в Украине. Это объясняется частичным разрушением производственной инфраструктуры в Украине и временной остановкой производственного процесса.

Аналитики отмечают, что в результате указанных факторов цены на строительные материалы в Грузии выросли на 23% в 2021 году и еще на 14% в 2022 году в лари (и соответственно на 19% и 26% в долларах США).

Однако, начиная со второй половины 2022 года, цены на сырьевые товары на мировых рынках начали снижаться из-за замедления экономического роста в Китае, прогнозируемого экономического спада в Евросоюзе и США, а также повышения процентных ставок.

По последней информации кампании, к февралю 2023 года цены на строительные материалы немного превышают уровень, существовавший до конфликта, но лишь незначительно.