Оползень парализовал движение поездов в Грузии

БАКУ /Trend/ - Поезда, совершавшие маршруты Зугдиди - Тбилиси, Батуми - Тбилиси и Тбилиси - Поти, застряли из-за оползня, сошедшего на железную дорогу в районе села Молити, из-за чего не могут продолжать движение. Об этом говорится в сообщении Грузинской железной дороги, передает Trend.

В сообщении отмечается: "Из-за обильных дождей в Западной Грузии сошел оползень в районе Молити, что привело к блокировке путей для поездов, следовавших по маршрутам Зугдиди - Тбилиси, Батуми - Тбилиси и Тбилиси - Поти. Поезда вернутся в пункты отправления".

Возобновление указанных маршрутов будет зависеть от погодных условий. Также из-за неблагоприятных погодных условий Грузинская железная дорога отменила ряд рейсов, запланированных на 7 февраля: Тбилиси - Батуми, Тбилиси - Зугдиди, Тбилиси - Озургети - Кутаиси, Батуми - Тбилиси, Озургети - Кутаиси - Тбилиси, Поти - Тбилиси, Хашури - Зестафони, Зестафони - Хашури.