Экспорт Грузии сократился на 9,3%

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года экспорт Грузии сократился до 1,3 млрд долларов, что на 9,3% меньше, чем за тот же период 2023 года, передает Trend.

Основная причина этого - значительное снижение экспорта медных руд и концентратов, который упал на 94%.

В первой десятке экспорта по итогам трех месяцев текущего года лидируют автомобили, с ростом на 8%, а также вино с увеличением на 48%. Однако, наблюдается снижение экспорта ферросплавов на 11% и азотных удобрений на 39%. Руды и концентраты драгоценных металлов показали значительный рост на 140%.

Импорт в Грузию сократился на 5,3% по сравнению с прошлым годом, составив 3,3 млрд долларов. Общий внешнеторговый оборот страны за январь-март составил почти 4,7 млрд долларов, что является падением на 6,5%. Негативное сальдо баланса внешней торговли за этот период превысило 2 млрд долларов.

Среди основных торговых партнеров Грузии в январе-марте лидирует Турция, с торговым оборотом в размере почти 722 млн долларов, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Россия занимает второе место, а Китай - третье. Оборот торговли с Россией составил почти 620 млн долларов, что на 7% меньше, чем в 2023 году, а с Китаем - свыше 330 млн долларов, что на 12% меньше прошлогодних данных.