Существенного обновления правительства Грузии не планируется - премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Существенного обновления состава правительства Грузии после парламентских выборов 26 октября не планируется.

Как передает Trend, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Никаких углубленных консультаций не проводилось, но существенных обновлений не планируется", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что целью правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в ближайшие 4 года будет увеличение ВВП страны на 40 миллиардов лари (около 14,6 миллиардов долларов), а также запланированы масштабные инфраструктурные проекты. Касательно внешней политики Кобахидзе сказал, что основным приоритетом Грузии является интеграция в Евросоюз.