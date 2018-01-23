Facebook должна платить СМИ за размещение в соцсети достоверного контента - Руперт Мердок

Компания Facebook должна платить авторитетным СМИ, публикующим наиболее достоверную и качественную информацию, в случае если социальная сеть размещает их контент на своих страницах. С таким предложением в понедельник выступил известный американский медиамагнат Руперт Мердок, передает ТАСС.



"Facebook и Google популяризовали лживые новостные источники, используя алгоритмы, которые прибыльны для данных платформ, но по своей сути ненадежны", - говорится в заявлении Мердока, опубликованном на сайте принадлежащего ему конгломерата News Corp. Как считает магнат, несмотря на усилия, которые предпринимает глава Facebook Марк Цукерберг, соцсети до сих пор недостает прозрачности и политической непредвзятости при отборе публикуемых новостей.

По мнению Мердока, если Facebook хочет публиковать в своей соцсети достоверные новости от надежных СМИ, то она "должна платить издателям за размещение" такой информации. "Издатели, очевидно, повышают ценность и объективность Facebook с помощью своих новостей и контента, однако их адекватно не вознаграждают за такие услуги", - говорится в заявлении магната. По его словам, плата за публикацию контента серьезно не отразится на доходах компании, однако положительно скажется на перспективах СМИ и журналистики в целом.

86-летнему Мердоку принадлежит ряд известных СМИ по всему миру, в том числе газета The Times и телекомпания Sky Newsв Великобритании, газета The Wall Street Journalи телеканал Fox Newsв США.

В пятницу Марк Цукерберг заявил, что пользователи Facebook вскоре будут сами влиять на качество новостей в соцсети путем оценки достоверности их источников. Как он пояснил, в рамках регулярных опросов общественного мнения сотрудники соцсети будут просить людей самостоятельно оценить надежность того или иного СМИ, какого-либо другого источника. На основе полученных ответов предполагается формировать рейтинг, лидеры которого и будут допускаться до ленты новостей Facebook.

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