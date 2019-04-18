Samsung ответил на сообщения о проблемах с экраном у смартфонов Galaxy Fold

Компания Samsung Electronics изучит причины возникновения повреждений смартфонов Galaxy Fold со сгибающимся экраном после жалоб журналистов на проблемы с экраном, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее ряд журналистов сообщили о проблемах с экраном новых смартфонов Samsung, которые были предоставлены им на тестирование. В частности, обозреватель Блумберг рассказал, что экран его смартфона полностью вышел из строя через два дня после начала тестирования. Он допустил, что проблема может быть связана с тем, что он снял с экрана защитную пленку, которую нельзя было удалять.

"Штаб квартира Samsung Electronics осведомлена об обращениях нескольких журналистов за рубежом с жалобами, касающимися основного дисплея на предоставленных образцах. Samsung Electronics тщательно изучит эти устройства, чтобы установить причину возникновения повреждений", - сказал представитель Samsung.

"Кроме того, несколько обозревателей за рубежом сообщили, что повредили экран, сняв с него верхний слой. Основной экран Galaxy Fold включает верхний защитный слой, который является структурной составляющей дисплея, призванной защищать его от случайных царапин. Во избежание повреждения экрана мы не рекомендуем удалять защитный слой, а также наносить на экран пленки или наклейки. Данная информация содержится в инструкции, которая прилагается к устройству и входит в комплект поставки устройства", - добавили в компании.

В конце февраля Samsung представила первый в мире смартфон со сгибающимся экраном - Galaxy Fold. Модель оснащена сгибающимся безрамочным экраном с диагональю 7,3 дюйма, благодаря которому смартфон способен складываться в компактное устройство. Смартфон будет доступен во втором квартале в 10 странах, включая Россию. В США он будет продаваться по цене 1,98 тысячи долларов.

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