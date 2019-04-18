Samsung ответил на сообщения о проблемах с экраном у смартфонов Galaxy Fold

18 апреля 2019 14:20 (UTC+04:00)

Компания Samsung Electronics изучит причины возникновения повреждений смартфонов Galaxy Fold со сгибающимся экраном после жалоб журналистов на проблемы с экраном, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее ряд журналистов сообщили о проблемах с экраном новых смартфонов Samsung, которые были предоставлены им на тестирование. В частности, обозреватель Блумберг рассказал, что экран его смартфона полностью вышел из строя через два дня после начала тестирования. Он допустил, что проблема может быть связана с тем, что он снял с экрана защитную пленку, которую нельзя было удалять.

"Штаб квартира Samsung Electronics осведомлена об обращениях нескольких журналистов за рубежом с жалобами, касающимися основного дисплея на предоставленных образцах. Samsung Electronics тщательно изучит эти устройства, чтобы установить причину возникновения повреждений", - сказал представитель Samsung.

"Кроме того, несколько обозревателей за рубежом сообщили, что повредили экран, сняв с него верхний слой. Основной экран Galaxy Fold включает верхний защитный слой, который является структурной составляющей дисплея, призванной защищать его от случайных царапин. Во избежание повреждения экрана мы не рекомендуем удалять защитный слой, а также наносить на экран пленки или наклейки. Данная информация содержится в инструкции, которая прилагается к устройству и входит в комплект поставки устройства", - добавили в компании.

В конце февраля Samsung представила первый в мире смартфон со сгибающимся экраном - Galaxy Fold. Модель оснащена сгибающимся безрамочным экраном с диагональю 7,3 дюйма, благодаря которому смартфон способен складываться в компактное устройство. Смартфон будет доступен во втором квартале в 10 странах, включая Россию. В США он будет продаваться по цене 1,98 тысячи долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
В мире 03:39
Ученые отметили тенденцию к снижению слуха среди молодых людей
В мире 17 апреля 16:46
Huawei готова поставить Apple чипсеты для связи 5G в случае такого запроса
В мире 12 апреля 11:32
Samsung представила новый смартфон Galaxy A80
В мире 10 апреля 21:48
В работе YouTube произошел сбой
В мире 10 апреля 14:19
Планшеты Samsung увеличили долю на рынке Азербайджана
ИКТ 3 апреля 20:16
Лента новостей
Путин встретится с Ким Чен Ыном во второй половине апреля в России
В мире 15:19
Таджикистан экспортировал продукцию легкой промышленности на сумму $44,4 млн.
Центральная Азия 15:17
Кыргызстан и Афганистан создают совместную межправкомиссию по торгово-экономическому сотрудничеству
Центральная Азия 15:14
В Наримановском районе Баку создается современная дорожная инфраструктура (ФОТО)
Общество 15:13
В Азербайджане водитель сбил всадника на лошади
Происшествия 15:05
Казахстанские банки значительно сократили финансирование агросектора
Бизнес 15:01
Названы сроки начала разработки второй фазы Генплана Баку
Финансы 15:01
Проекты по выпуску локализованной продукции в Узбекистане сократились почти на 30%
Бизнес 14:58
Азербайджанские таможенники пресекли попытку ввоза контрабандной водки и сигарет
Происшествия 14:54