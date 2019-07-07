Женская сборная США в четвертый раз выиграла ЧМ по футболу

7 июля 2019 23:02 (UTC+04:00)

Сборная США завоевала золото чемпионата мира по футболу среди женщин, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

В финале ЧМ-2019 во Франции американские футболистки со счетом 2:0 победили соперниц из команды Нидерландов.

Бронзовым призером турнира стала команда Швеции, в матче за третье место победившая Англию (2:1).

Чемпионаты мира среди женщин проводятся с 1991 года. С учетом турнира во Франции прошло восемь чемпионатов: четыре из них выиграла сборная США, дважды чемпионом становилась Германия, по разу – Норвегия и Япония.

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