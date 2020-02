"Ford против Ferrari" и "1917" получили "Оскары" за лучший звук

Фильм "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) и картина "1917" удостоены премии "Оскар" в номинациях, касающихся звукового сопровождения. Об этом было объявлено в воскресенье на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию из голливудского театра Dolby ведет телеканал ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американо-французская драма "Ford против Ferrari" режиссера Джеймса Мэнголда удостоена награды за лучший монтаж звука. Картина повествует о взаимоотношениях автомобильного конструктора Кэрролла Шелби из США и британского гонщика Кена Майлза. Они решили создать новый спорткар для чемпионата мира во Франции в 1960-х годах.

В номинации также были представлены фильмы "1917", "Джокер" (Joker), "Однажды в… Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) и "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker).

Удостоенный "Оскара" за лучший звук фильм "1917" снял режиссер Сэм Мендес. Картина повествует о Первой мировой войне и двух молодых британских солдатах, которым поручено доставить секретную депешу через занятую противником территорию.

В номинации также были представлены ленты "1917", "Джокер", "Однажды в… Голливуде", "Ford против Ferrari" и "К звездам" (Ad Astra).