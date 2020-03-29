FIDE перенесла последний этап женского Гран-при из-за коронавируса

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) перенес на вторую половину 2020 года четвертый этап серии Гран-при среди женщин из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба FIDE, передает Trend со ссылкйо на ТАСС.

Последний этап серии должен был пройти на Сардинии (Италия) с 2 по 15 мая.

"Точное место и даты проведения четвертого этапа Гран-при будут определены позже с учетом развития эпидемиологической ситуации в мире", - говорится в заявлении.

Ранее из-за пандемии был приостановлен мужской турнир претендентов. На 2021 год перенесены Всемирная шахматная олимпиада и конгресс FIDE, которые должны были состояться в июле - августе в Ханты-Мансийске и Москве.

Первый этап серии Гран-при состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала представительница Индии Хампи Конеру. Россиянка Александра Костенюк выиграла второй этап в Монако. На третьем этапе серии в швейцарской Лозанне победу праздновала грузинка Нана Дзагнидзе.

В Гран-при принимают участие 16 шахматисток, каждая должна выступить на трех этапах серии. На турнир претенденток в 2021 году попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.