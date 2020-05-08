В ВОЗ заявили, что организации потребуется до конца года $1,7 млрд на борьбу с пандемией

Обновленный стратегический план Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2020 год по борьбе с пандемией коронавируса потребует финансирования в размере $1,7 млрд. Об этом заявил в четверг на дипломатическом брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Текст его выступления распространила пресс-служба организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обновленный стратегический план по подготовке и реагированию исходит из того, что ВОЗ потребуется $1,7 млрд для ответа на заболевание", - отметил гендиректор. Это план рассчитан до конца 2020 года, и внимание в нем сфокусировано "на ресурсах, которые необходимы ВОЗ для ее собственных операций, включая значимые поставки".

По словам главы ВОЗ, документ будет опубликован в ближайшие дни. Он нацелен на "усиление роли ВОЗ в глобальной и региональной координации в существенных областях, таких, как цепочки поставок". Предполагается, что организация "продолжит предоставлять техническую поддержку правительствам в осуществлении приоритетных мер в сфере здравоохранения" в борьбе с коронавирусом.