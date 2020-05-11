В Ереване совершено вооруженное нападение на филиал российского банка

Вооруженный человек сегодня утром напал на филиал российского банка VTB в 9-ом Норкском массиве в Ереване

Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, в пресс-службе полиции сообщили, что сигнал о нападении получен сегодня утром, около 10:40.

«На место происшествия выехала оперативная группа, в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия», - сообщили в полиции.