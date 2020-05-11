В Ереване совершено вооруженное нападение на филиал российского банка
Вооруженный человек сегодня утром напал на филиал российского банка VTB в 9-ом Норкском массиве в Ереване
Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, в пресс-службе полиции сообщили, что сигнал о нападении получен сегодня утром, около 10:40.
«На место происшествия выехала оперативная группа, в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия», - сообщили в полиции.
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