Папа Римский назвал Олимпиаду в Токио сигналом надежды в эпоху пандемии

Папа Римский Франциск назвал проходящую в Японии Олимпиаду символом надежды и братства в нелегкие времена пандемии коронавируса. Он выступил с традиционной воскресной проповедью перед верующими, которые собрались на площади Святого Петра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В пятницу в Токио открылись XXXII Олимпийские игры. Во время пандемии эти Игры посылают сигнал надежды, универсального братства в свете здорового спорта. Да благословит Бог организаторов, спортсменов и всех тех, кто вносит вклад в этот большой праздник спорта", - сказал понтифик.

Как передает агентство ANSA, на площадь пришло особенно много верующих в возрасте, поскольку в воскресенье состоялась месса по случаю впервые отмечаемого Всемирного дня дедушек, бабушек и пожилых людей, объявленного ранее Франциском.