Власти Саудовской Аравии пообещали постепенно увеличить число паломников во время хаджа, сообщается на сайте министерства по делам хаджа королевства, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Королевство приняло план постепенного увеличения числа паломников во время хаджа в последующие годы, однако, это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире», - указано в сообщении.

Число паломников, которые могли посетить священные для мусульман города Мекка и Медина, сократилось в 2020 году из-за пандемии коронавируса - впервые с этого момента на хадж попали иностранцы. Общее число паломников на Курбан-байрам в 2022 году в Мекке составило более одного миллиона человек.