Землетрясение на Филиппинах затронуло более 79,2 тыс. человек

Более 79,2 тыс. человек оказались затронуты землетрясением, произошедшим в среду на Филиппинах. Согласно опубликованному в пятницу отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, погибли шесть человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По уточненным данным ведомства, 7,3 тыс. перемещенных лиц находятся в 26 эвакуационных центрах, 1,2 тыс. человек заранее эвакуировались. Пострадали от удара стихии 136 человек, четверо числятся пропавшими без вести.

Землетрясение повредило 1,58 тыс. домов и полностью уничтожило 48. Ущерб, нанесенный 99 инфраструктурным объектам, оценивается в 48,3 млн песо ($870,4 тыс.).